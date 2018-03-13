Caner Erkin'e şok! 2 yıl hapis... – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    'e şok! 2 yıl hapis...

    Caner Erkin'e şok! 2 yıl hapis...

    Beşiktaşlı futbolcu 'in, müsabaka sırasında hakem 'a küfür ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapsi istendi.

    Beşiktaşlı futbolcu hakkında, müsabakasında kendisinde gösterdiği için hakem 'a küfür ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda, 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlendi.

    'ın 'de 23 Ekim 2017'de Medipol Başakşehir ile yaptığı maçın son dakikalarında, kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Asım Ekren tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Erkin'in hakkındaki suçlamayı reddederek, Kalkavan'a küfür etmediğini söylediği öğrenildi.

    Savcılık, Erkin'in "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    Başsavcılıkça onaylanan iddianame, gönderildiği tarafından kabul edildi. Erkin, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:57
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