Bayern Münih'in 3 yıldızın Beşiktaş'a karşı yok

Beşiktaş'a karşı her ne kadar ilk maçta beş farklı bir galibiyet almış olsalar da, deneyimli çalıştırıcının oyuncularını İstanbul'un turistik bir seyahat olmadığı konusunda motive etmeye çalıştığı belirtildi. Öte yandan Hamburg karşısında 46'da oyuna giren 65'te sakatlanarak çıkan Tolisso, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Hafta sonu hafif sakatlığından dolayı oynamayan James Rodriguez'in ise Beşiktaş'a karşı yeniden ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi. Tolisso dışında sakatlıkları süren Coman ve Neuer de siyah-beyazlılara karşı görev yapamayacak