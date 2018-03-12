Bayern Münih'in 3 yıldızın Beşiktaş'a karşı yok – Fotomaç – 12 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'in 3 yıldızın 'a karşı yok

    Bayern Münih'in 3 yıldızın Beşiktaş'a karşı yok

    Son olarak Hamburg’u 6-0 mağlup eden Bavyera ekibinde teknik direktör ’in, oyuncularının ayağının yere basması için gayret içinde olduğu bildirildi.

    'a karşı her ne kadar ilk maçta beş farklı bir galibiyet almış olsalar da, deneyimli çalıştırıcının oyuncularını 'un turistik bir seyahat olmadığı konusunda motive etmeye çalıştığı belirtildi. Öte yandan Hamburg karşısında 46'da oyuna giren 65'te sakatlanarak çıkan Tolisso, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Hafta sonu hafif sakatlığından dolayı oynamayan 'in ise Beşiktaş'a karşı yeniden ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi. Tolisso dışında sakatlıkları süren Coman ve Neuer de siyah-beyazlılara karşı görev yapamayacak

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bayern Münih'in 3 yıldızın Beşiktaş'a karşı yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN