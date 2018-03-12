Bayern Münih'in 3 yıldızı Beşiktaş'a karşı yok
Son olarak Hamburg’u 6-0 mağlup eden Bavyera ekibinde teknik direktör Jupp Heynckes’in, oyuncularının ayağının yere basması için gayret içinde olduğu bildirildi.
Beşiktaş'a karşı her ne kadar ilk maçta beş farklı bir galibiyet almış olsalar da, deneyimli çalıştırıcının oyuncularını İstanbul'un turistik bir seyahat olmadığı konusunda motive etmeye çalıştığı belirtildi. Öte yandan Hamburg karşısında 46'da oyuna giren 65'te sakatlanarak çıkan Tolisso, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Hafta sonu hafif sakatlığından dolayı oynamayan James Rodriguez'in ise Beşiktaş'a karşı yeniden ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi. Tolisso dışında sakatlıkları süren Coman ve Neuer de siyah-beyazlılara karşı görev yapamayacak
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:51
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
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