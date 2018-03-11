Tolgay kilidi açtı – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Tolgay kilidi açtı

    Tolgay kilidi açtı
    ilk yarıda 'nin savunmasını geçmekten zorlanırken gidişata el koydu. Yıldız oyuncu, 63. dakikada 'yı defans arkasına kaçırdı ve Beşiktaş'ın golü geldi. Tolgay, bu sezonki ikinci asistini yaptı ve skora katkıda bulundu. Yıldız, 73. dakikada ise bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
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