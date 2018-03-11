Şampiyonluk için skor yeterli, peki ya oyun?
Fotomac.com.tr editörü Cihan Sezer, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını yorumladı.
Beşiktaş ise baskıyla rakip savunmayı itebildiği dakikadan itibaren kaliteli oyuncularıyla pozisyon bulmaya başladı. İlk yarının son ve ikinci yarının ilk 15 dakikaları boyunca baskı devam etti ve bu dakikalar arasında takım 6-7 pozisyona girdi. Ta ki golü bulana kadar. Bu dakikadan sonra skoru koruma gayretiyle karakartallar oyunu geride kabul etmeye başladı. Bu Beşiktaş için bir handikap. Çünkü futbol tarihi bize gösterir ki şampiyon takımlar bir farklı skoru hele ki daha bitime yarım saatten fazla bir süre kala kabullenmezler. Yine de biraz Beşiktaş'ın iyi savunması biraz Gençlerbirliği'nin hücum plansızlığı dolayısıyla siyah-beyazlılar kalesinde çok gol pozisyonu vermese de 90+3'te Milinkovic'in kafa vuruşu gol olabilirdi ve Beşiktaş rahat oynadığı bir maçta 2 puan kaybedebilirdi. O yüzden 3 puan tamam ama şampiyonluk yolundaki Beşiktaş'ın bu kadar üzerine gelmeyen bir takım karşısında maçı daha erken bitirmesi gerekir.
Aslında bugünkü skor Beşiktaş için sezonun özeti gibi. 2 senedir skor üretme güçlüğü yaşamayan özellikle evinde oynadığı maçlarda farka koşan takım, bu sezon içeride oynadığı 12 maçta 28 gol atarak lider Galatasaray'ın 8 gol gerisinde kalmış durumda. Geçen sezon ise içeride oynadığı 17 maçta 44 gol atan Beşiktaş takımının bu ortalamayı tutturabilmek için maç başı en az 3 ve üzerinde gol bulması lazım.
Son olarak Tolgay'ı atlamamalıyız. Bugün orta sahada gerçek bir maestroydu. Şampiyonluk yarışının kızıştığı bu son haftalarda Şenol Hoca'nın en çok yüzünü güldüren şey muhtemelen onun performansı olmuştur.
Cihan Sezer/Fotomac.com.tr
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:11
-
Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
-
İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
-
Şenol Güneş'i çıldırtan Beşiktaşlı!
Toplam 3
Yorum
Bence Senol Günes Lütfen Artik Cyle Larin Forma Ver
Şampiyonluk için skor yeterli, peki ya oyun? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.