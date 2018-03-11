Robben'den Beşiktaş açıklaması
Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Robben, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Robben yaptığı açıklamada, "İlk maçta 5-0 galip geldik ama rövanşta kesinlikle ciddi olmalıyız. İstanbul'da güzel bir atmosfer var. Burada oynamak gerçekten güzel olacak. Bunun keyfini çıkarmalıyız tabi ama aynı anda ciddiyeti de elden bırakmamalıyız. Futbolda özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında hiçbir zaman ciddiyeti elden bırakmamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:36
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Kocaman kehanet!
Toplam 16
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ AYKUT GELDİ VE CÜMLESİNİ SÖYLÜYORUM ! ''TÜRKİYENİN EN İYİ KADROSU FB DEDİR !'' BU LAFIN ÜZERİNE 5 TRANSFER YAPTINIZ AYIPTIR !
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Tam 9 saat! Takımı yenilirken Arda...
Toplam 4
Yorum
Haydar Futbol bedende bitse bile kişi eğlenmek için dahi olsa maç yapar. LAKİN Arda gibi beyinde bitmişse HERŞEY BİTMİŞTİR. Futbolcu değildir artık
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Tam 9 saat! Takımı yenilirken Arda...
Toplam 4
Yorum
Salih koca arda geldi başakşehirin kimyasını bozdu
Robben'den Beşiktaş açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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