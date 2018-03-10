Vodafone Park'ta bir ilk! – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    'ta bir ilk!

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    ile arasında 'ta oynanacak maçta bir ilk yaşanacak.

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

    ile arasındaki müsabaka bir ilke sahne olacak.

    Beşiktaşlı taraftarlar arasında yapılan yarışmayı kazanan Ebru Ercan isimli taraftar, 'ın karşısında atacağı ilk golün anonsunu yapacak.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:52
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