Vodafone Park'ta bir ilk!
Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında Vodafone Park'ta oynanacak maçta bir ilk yaşanacak.
Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki müsabaka bir ilke sahne olacak.
Beşiktaşlı taraftarlar arasında yapılan yarışmayı kazanan Ebru Ercan isimli taraftar, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısında atacağı ilk golün anonsunu yapacak.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:52
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