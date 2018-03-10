Şenol Güneş'ten Bayern maçı yorumu – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    'ten Bayern maçı yorumu

    Şenol Güneş'ten Bayern maçı yorumu

    'ni 1-0 mağlup eden 'ta teknik direktör , mücadele sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

    'in açıklamaları şu şekilde:

    SKOR DAHA FARKLI OLABİLİRDİ

    "Rakibimiz hem koşan hem agresif oynayıp iyi savaşan bir takım. Buna rağmen çok fazla pozisyon bulduk. Hem final pasları hem de gol vuruşlarındaki eksiklerimiz skoru 1-0'da tuttu. İki takım da iyi niyetle koştu çalıştı. Kalite ve pozisyon olarak biz üstündük. Bizim için iyi bir sonuç ama bu oyunun karşılığı daha farklı olmalıydı."

    NASIL BİR PSİKOLOJİYLE ÇIKARIZ BİLMİYORUM.?

    "Bayern ve maçlarının üst üste gelmesi bizim için şanssızlık oldu. Oradan nasıl bir psikolojiyle çıkarız bilmiyorum. Avrupa'daki düşüncemiz ikinci plana düştü. Bir Türk takımının orada gruptan çıkması da önemliydi, keşke daha farklı bir skorla oradan ayrılabilseydik. Buradaki maçından beklentimiz büyük değil."

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:48
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