Şenol Güneş'ten Bayern maçı yorumu
Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, mücadele sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.
Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:
SKOR DAHA FARKLI OLABİLİRDİ
"Rakibimiz hem koşan hem agresif oynayıp iyi savaşan bir takım. Buna rağmen çok fazla pozisyon bulduk. Hem final pasları hem de gol vuruşlarındaki eksiklerimiz skoru 1-0'da tuttu. İki takım da iyi niyetle koştu çalıştı. Kalite ve pozisyon olarak biz üstündük. Bizim için iyi bir sonuç ama bu oyunun karşılığı daha farklı olmalıydı."
NASIL BİR PSİKOLOJİYLE ÇIKARIZ BİLMİYORUM.?
"Bayern ve Başakşehir maçlarının üst üste gelmesi bizim için şanssızlık oldu. Oradan nasıl bir psikolojiyle çıkarız bilmiyorum. Avrupa'daki düşüncemiz ikinci plana düştü. Bir Türk takımının orada gruptan çıkması da önemliydi, keşke daha farklı bir skorla oradan ayrılabilseydik. Buradaki Bayern Münih maçından beklentimiz büyük değil."
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:48
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 1
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ERAY Faruk Özak başkan, Nuri Albayrak asbaşkan, Hacıosmanoğlu başkan yardımcısı olsun. Ego yapılmasın, takım çok kötü durumda.
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Haftaya lider olabiliriz
Toplam 21
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FORZA CIKAMAZSAK KUPA KALDIRIRIZ
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Müller: "İstanbul'da başımıza kötü şeyler gelebilir"
Toplam 12
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Atillas-BJK Hüsnü haklı,140 karakterle ifade edilemediği noktada küfürler devreye giriyor, kısaca derdini anlatmış oluyor.
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