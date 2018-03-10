Şampiyonluk için skor yeterli, peki ya oyun? – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Şampiyonluk için skor yeterli, peki ya oyun?

    Şampiyonluk için skor yeterli, peki ya oyun?

    Fotomac.com.tr editörü Cihan Sezer, - maçını yorumladı.

    Başakşehir'in dünkü mağlubiyeti sonrası 3 puan, açısından şampiyonluk yolunda olmazsa olmazdı. Büyük takımlar için eğer içeride oynuyorsanız maç başı çok önemlidir. Erken gelen bir gol maçın kilidini çözebilir. Ümit Hoca da bunu düşünmüş olacak ki maç başını 11 kişi savunarak, alan daraltarak geçirmeyi tercih etti ve bu şekilde 25 dakika boyunca 'a pozisyon şansı vermedi. Özellikle ilk 15-20 dakika boyunca topu hızlı yönlendiremeyen Beşiktaş, bekleri öne çıkaramadı ve öndeki Negredo-Talisca-Babel-Lens dörtlüsü dar alanda sıkışarak kayboldu. Burada kritik nokta, oyunu tutmayı başarabilen 'nin hücuma nasıl çıkacağı, topu nasıl kullanacağıydı. Çünkü bir maçı 90 dakika hele ki Beşiktaş gibi bir takıma karşı savunma yaparak geçiremezsiniz. Bu konu Ankara ekibinin zaafı oldu ve dakikalar ilerledikçe geriye yaslanmak zorunda kaldılar.

    Beşiktaş ise baskıyla rakip savunmayı itebildiği dakikadan itibaren kaliteli oyuncularıyla pozisyon bulmaya başladı. İlk yarının son ve ikinci yarının ilk 15 dakikaları boyunca baskı devam etti ve bu dakikalar arasında takım 6-7 pozisyona girdi. Ta ki golü bulana kadar. Bu dakikadan sonra skoru koruma gayretiyle karakartallar oyunu geride kabul etmeye başladı. Bu Beşiktaş için bir handikap. Çünkü futbol tarihi bize gösterir ki şampiyon takımlar bir farklı skoru hele ki daha bitime yarım saatten fazla bir süre kala kabullenmezler. Yine de biraz Beşiktaş'ın iyi savunması biraz 'nin hücum plansızlığı dolayısıyla siyah-beyazlılar kalesinde çok gol pozisyonu vermese de 90+3'te Milinkovic'in kafa vuruşu gol olabilirdi ve Beşiktaş rahat oynadığı bir maçta 2 puan kaybedebilirdi. O yüzden 3 puan tamam ama şampiyonluk yolundaki Beşiktaş'ın bu kadar üzerine gelmeyen bir takım karşısında maçı daha erken bitirmesi gerekir.

    Aslında bugünkü skor Beşiktaş için sezonun özeti gibi. 2 senedir skor üretme güçlüğü yaşamayan özellikle evinde oynadığı maçlarda farka koşan takım, bu sezon içeride oynadığı 12 maçta 28 gol atarak lider Galatasaray'ın 8 gol gerisinde kalmış durumda. Geçen sezon ise içeride oynadığı 17 maçta 44 gol atan Beşiktaş takımının bu ortalamayı tutturabilmek için maç başı en az 3 ve üzerinde gol bulması lazım.
    Son olarak Tolgay'ı atlamamalıyız. Bugün orta sahada gerçek bir maestroydu. Şampiyonluk yarışının kızıştığı bu son haftalarda Şenol Hoca'nın en çok yüzünü güldüren şey muhtemelen onun performansı olmuştur.

    Cihan Sezer/Fotomac.com.tr
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:22
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