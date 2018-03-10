Rıdvan Dilmen: Pozisyon penaltı!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Vodafone Park'taki mücadeleyi Beşiktaş, Talisca'nın golüyle 1-0 kazandı. Rıdvan Dilmen, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının ardından Beşiktaş'ın galibiyetini şöyle yorumladı:



Beşiktaş, Başakşehir'in kaybı sonrası şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri haline geldi. Bugün biraz son toplarda telaş yaptılar. Son vuruşlarda etkili olamadılar. An itibariyle Fenerbahçeli oyuncular zor getireceklerdir maç saatini... Ben Galatasaray'ın içeride kazanacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi tabii etkiledi Beşiktaş'ı... Maç seçmek oyuncunun ben o maçta oynamayayım hesabı değildir. Mental ve fizik olarak idareli gider. Talisca'nın ilk yarıda oynadığı maçla, Bayern maçı performansı bir olmaz. Hakemin Şenol Hoca'ya sarı kart göstermesi lazımdı. Tacı engelledi, orada hoca. Görmeden yapmış da olsa engelledi. Ama her şeye rağmen hakem beklediğimden iyi maç yönetti.





Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Gençlerbirliği maçına dair ilk yarı değerlendirmeleri şöyle:



Karşılıklı verilmeyen iki penaltı var. Atiba'nın pozisyonu penaltı. Gençlerbirliği'nin de verilmeyen bir penaltısı var. Jailton'un pozisyonu da penaltı bence. Talisca'nın iki solak stoper karşısında daha etkili olmasını beklerdim. Vagner Love, biraz daha ters gelebilir onlara. Hakemin Vodafone'daki ilk maçı. İkinci yarı onun için de zor olacak. Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü olmadığı bir maç oldukça da sert geçiyor.