Medel'den Bayern'e gözdağı! Kazanmak için... – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    'den Bayern'e gözdağı! Kazanmak için...

    <a href="/index/medel?id=1de67aec-c4a2-4434-804d-708cd629d90a" class="" rel="tag">Medel</a>'den Bayern'e gözdağı! Kazanmak için...

    'ın Şilili oyuncusu Gary Gençlerbirliği karşılaşması sonrası yayıncı kuruluş'a konuştu.

    Medel: "Zor bir maçtı. İyi savunma yaptılar. Golü attık ve üç puanı aldık. Oynadığım mevkilerde kendimi iyi hissediyorum. Stoperde oynamaktan keyif alıyorum.

    Takım içinde hava çok güzel. ile oynanacak ikinci maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanıp gelecek sezona hazırlık yapmak istiyoruz."

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:17
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