Medel'den Bayern'e gözdağı! Kazanmak için...
Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Gary Medel Gençlerbirliği karşılaşması sonrası yayıncı kuruluş'a konuştu.
Medel: "Zor bir maçtı. İyi savunma yaptılar. Golü attık ve üç puanı aldık. Oynadığım mevkilerde kendimi iyi hissediyorum. Stoperde oynamaktan keyif alıyorum.
Takım içinde hava çok güzel. Bayern Münih ile oynanacak ikinci maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanıp gelecek sezona hazırlık yapmak istiyoruz."
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:17
-
Başkanlık için 8 aday!
Toplam 1
Yorum
ERAY Faruk Özak başkan, Nuri Albayrak asbaşkan, Hacıosmanoğlu başkan yardımcısı olsun. Ego yapılmasın, takım çok kötü durumda.
-
Haftaya lider olabiliriz
Toplam 21
Yorum
FORZA CIKAMAZSAK KUPA KALDIRIRIZ
-
Müller: "İstanbul'da başımıza kötü şeyler gelebilir"
Toplam 12
Yorum
Atillas-BJK Hüsnü haklı,140 karakterle ifade edilemediği noktada küfürler devreye giriyor, kısaca derdini anlatmış oluyor.
Medel'den Bayern'e gözdağı! Kazanmak için... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.