Medel: "Zor bir maçtı. İyi savunma yaptılar. Golü attık ve üç puanı aldık. Oynadığım mevkilerde kendimi iyi hissediyorum. Stoperde oynamaktan keyif alıyorum.

Takım içinde hava çok güzel. Bayern Münih ile oynanacak ikinci maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanıp gelecek sezona hazırlık yapmak istiyoruz."