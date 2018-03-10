F.Bahçe rakibimiz değil

Gerginlik yaşanmayan iç saha maçlarında G.Saray ve F.Bahçe'ye karşı üstün olduklarını belirten; mutluluktan beslenen, pozitiflikle büyüyen bir camia olduklarını anlatan Orman şöyle devam etti: "F.Bahçe ile maçımızı oynadık ve artık ligde maçımız yok. Karşılaşma açısından artık bizim doğrudan rakibimiz değil. F.Bahçe ile polemiğe girmeye de niyetimiz yok. F.Bahçe maçını geride bıraktık, Allah işlerini rast getirsin. Biz, şampiyonluk yolundaki en önemli iki rakibimiz Başakşehir ve G.Saray ile oynayacağımız maçlara odaklanacağız."



ALGILARLA MAÇ KAZANILMAZ

GENEL itibarıyla ya doğrudan ya da bazı kişiler tarafından bir şeyin içine çekilmeye çalışıldıklarını belirten Başkan Fikret Orman, "Bu, yaşananları anlamına gelmiyor. Kimseye prim yaptırmaya niyetimiz yok. Beşiktaş ile maçları yok ama maç bitiminde Beşiktaş konuşuluyor. Bir başkası, Beşiktaş ile ilgili kalemşörler üzerinden gündem oluşturmaya çalışıyor. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Beşiktaş taraftarı da bu oyuna kesinlikle gelmesin. F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un seçim süreçleri var. Biz de öyle bir şey yok. Kendi içlerindeki sorunları olmasından dolayı iki maçın gergin olmasının nedeni o. Bizim derdimiz laf yapmak değil. Algılarla maç kazanılmaz. Top, sahada oynanıyor. Biz sahaya çıkıp en iyi futbolumuzu oynayacağız."



KORUNMA BEKLENTİMİZ YOK

QUARESMA'nın cezasıyla ilgili öz eleştiri yapan Başkan Fikret Orman, bu konuyla ilgili şu yorumu yaptı: "Ricardo Quaresma, PFDK'dan 5 maç ceza aldı. Tecrübeli bir oyuncu, böyle bir hata yapmaması lazımdı. Okuduğum kadarıyla, buna yeltenecekleri stratejik olarak belliymiş. Beşiktaş'ın disiplin kuralları var. Bunun gerekleri sonuna kadar yapılacaktır. Oyuncumuz, profesyonelliği içinde bunlara sebebiyet vermemeliydi. Ceza neden indirilmedi diye soruyorlar? Hangi cezamız indirildi ki? Beşiktaş ne zaman kollandı ki şimdi kollanacak. Beşiktaş'ta kimsenin böyle bir beklentisi olmamıştır. Böyle beklentisi olan namerttir. Biz adalet ve düzgün kararlar verilmesini bekliyorduk ama olmadı. Bu ilk kez olmuyor."



KURULLAR ÖN YARGILI

BAŞKAN Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurullarının adil olmadığını düşündüğünü söyledi. Orman, derbide kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya FFDK'nın verdiği 5 maçlık cezayla ilgili, "Kurulların adil olduğunu düşünmüyorum. Kamuoyu da bunu görüyor. Birlik olup sahadaki işimizi yapacağız" dedi. Futbolda en son mercinin TFF Tahkim Kurulu olduğunu aktaran Başkan Fikret Orman, "Futbol ailesinde gidebileceğimiz en üst yer Tahkim Kurulu. Biz de müracaatlarımızı yaptık. Şu dakikadan sonra bunları konuşmanın bir manası yok. Ancak açıkça söylüyorum; kurulları Beşiktaş ile ilgili ön yargılı görüyorum. Sadece ben değil bütün kamuoyu da öyle görüyor" diye konuştu.







ALLAH AKIL FİKİR VERSİN

ORMAN şöyle devam etti: "Kurullar, atamayla gelen kişilerden oluşuyor. Bizler seçimle geliyoruz. Seçimle gelinen yerlerde siyaset olur. Seçilen insanların misyonu vardır. Atanan insanların böyle bir durumları yoktur. Görev için gelirler. Kurullarda görev yapanların hukuksal karar vermesi lazım. Kamuoyunda konuşulana göre karar vermemesi lazım. Allah akıl fikir versin. Allah onları onları doğru yola götürsün. Kimsenin Beşiktaş taraftarını galeyana getirmeye gücü yetmez. Beşiktaşlılık akıllılıktır. Biz o galeyanlara gelmeyiz. Kimseden medet ummayacağız. Takımımız çıkıp rakiplerini yenecek, biz de işimize bakacağız. Yöneticilik mazeret üretme değil çözüm bulma yeridir. Çözüm bizde."



Gördüğünü çalsın!

BAŞKAN Orman, ilk kez Beşiktaş maçına atanan ve bugün G.Birliği ile yapacakları müsabakayı yönetecek hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na iyi niyetle baktığını söyledi. Fikret Orman, "Mustafa, genç bir arkadaşımız. Maçı yönetmeden önce 'Gelecek, maçımızda hatalar yapacak' demek haksızlık olur. İyi niyetle bakma durumundayız. Burada gördüğünü çalan bir hakem olacağını düşünüyorum. İlk kez verilmiş olmasının ardında bir şey aramak istemiyorum" dedi.



11'e 11 farklı olur

ŞAMPİYONLAR Ligi son 16 turu rövanşında çarşamba günü oynanacak olan Bayern Münih maçına değinen Fikret Orman, "Deplasmanda şanssız bir maça başlamıştık. Burada bu şanssızlığı kırmak istiyoruz. Onların taraftarları da buraya gelecek. Stadı dolduracağına inandığım taraftarlarımıza seslenmek istiyorum; 11'e 11 ve büyük Beşiktaş taraftarının önünde oynadığımızda sonuçların ne olacağını dünyaya göstermek istiyoruz" yorumunu yaptı.



Negredo ve Mertcan!

BAŞKAN Fikret Orman, Alvaro Negredo transferi ve Mertcan Çam ile ilgili şunları söyledi: "Adamı meşhur ettiniz. Dedikodular üzerinde bir şeyler yazarak popüler olmaya çalışıyor. Negredo'nun menajerini çağırdım. Evraklarla basına bilgilendirme yapacak. Bazen Vida'da olduğu gibi açıklamadan 6 ay öncesinde imza attığımız oluyor. Bundan sonra da olacaktır. Açıklanmamış bir strateji üzerinden konuşmanın manası yok."



VOLVO İLE YOLA DEVAM EDİYORUZ

BEŞİKTAŞ kulübü, Volvo ile sponsorluk anlaşması yaptı. Başkan Orman, "Volvo ile çok önemli bir anlaşmaya imza atacağız. Bu önemli işbirliğini Volvo gibi bir marka ile gerçekleştirmekten mutluyuz" dedi. Başkan Orman, anlaşma karşılığında futbol takımı oyuncularına ve kulübün üst düzey personeline araç tahsis edileceğini ayrıca 1903 tribününün adının da Volvo 1903 tribünü olacağını söyledi. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen ise, "İki markanın da insana yaptığı yatırım birleştirici bir unsur oldu" dedi.