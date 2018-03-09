Şenol Güneş’in 50 binTLl’sine af – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    ’in 50 binTLl’sine af

    Şenol Güneş’in 50 binTLl’sine af
    Tahkim Kurulu, 'e verilen 50 bin TL para cezasını kaldırdı. Yapılan açıklamada, "Şenol Güneş ile ilgili Beşiktaş'ın yaptığı itiraz incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Şenol Güneş'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 50 bin TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi" denildi.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:48
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