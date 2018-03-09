Mertcan'dan itiraf – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Mertcan'dan itiraf

    Mertcan'dan itiraf

    Bandırmasporlu oyuncu, ’la sözleşme imzaladığı iddialarına “ geldiğinde ortaya çıkar” yanıtını verdi

    İkinci Lig 'ta mücadele eden Bandırmaspor'da forma giyen Mertcan Çam, 40 gün önce 'a transfer olmak için sözleşme imzaladığı iddialarına cevap verdi. Genç oyuncu Mertcan, "Menajerim Metin Korkmaz her şeyi biliyor. Bu aşamada Bandırmaspor'un başarısı için çaba harcıyorum. geldiğinde her şey ortaya çıkar" dedi. Bandırmaspor'da kiralık oynayan genç futbolcunun 40 gün önce imzalanan bir sözleşme ile 885 bin dolar fesih bedeli ile Beşiktaş'a transfer olduğu iddia edilmişti.

    İŞTE O SÖZLEŞME
    Bitmedi. Bir de KDV'si var bunun. KDV'yi de Beşiktaş verecek. Yani yüzde 18 KDV'yle birlikte bu miktar 885 bin dolar ediyor. Beşiktaş, 175'er bin dolarlık 5 eşit taksit halinde bu ödemeyi yapacak ve Mertcan yeni sezonda Beşiktaş bünyesinde olacak..
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:18
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