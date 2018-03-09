Mertcan'dan itiraf
Bandırmasporlu oyuncu, Beşiktaş’la sözleşme imzaladığı iddialarına “Günü geldiğinde ortaya çıkar” yanıtını verdi
İŞTE O SÖZLEŞME
Bitmedi. Bir de KDV'si var bunun. KDV'yi de Beşiktaş verecek. Yani yüzde 18 KDV'yle birlikte bu miktar 885 bin dolar ediyor. Beşiktaş, 175'er bin dolarlık 5 eşit taksit halinde bu ödemeyi yapacak ve Mertcan yeni sezonda Beşiktaş bünyesinde olacak..
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:18
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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