Lens için seferberlik – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    için seferberlik

    Lens için seferberlik
    teknik heyeti, son haftalarda performansı düşük olan Lens için seferberlik ilan etti. 5 maç ceza alan Quaresma'nın yokluğunda Hollandalı oyuncunun verimli olması için birebir özel görüşmeler yapıldığı ifade edildi.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:53
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