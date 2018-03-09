Kadınlar Günü kutlaması – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    kutlaması

    Kadınlar Günü kutlaması
    'ta dün sabah Ümraniye'deki antrenman öncesinde 8 Mart Dünya Emekçi nedeniyle bir kutlama yapıldı. 'nde çalışan Kıymet Kabaoğlu, Fadime Yayan ve Suna Atalay'ın Kadınlar Günü'nü; , teknik heyet ve futbolcular çiçek vererek kutladılar.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:04
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