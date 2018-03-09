Fikret Orman'dan şampiyonluk yorumu: F.Bahçe...

Orman, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, "Fenerbahçe'yle ligdeki işimiz bitti. Artık onlar bizim rakibimiz değil. Bizim rakibimiz Başakşehir ve Galatasaray. Yani rakibimiz değil derken, Fenerbahçe'yle ligde daha maçımız yok anlamında söylüyorum. O yüzden polemik yapmanın da anlamı yok diye düşünüyorum. Bazı gazeteciler ne yazık ki bir algı yaratmaya çalışıyor. Türkiye'nin en büyük kulübünün üzerinde gerginlik yaşatmak istiyorlar. Siz saha dışında algı yaratmaya çalışırsınız ama biz saha içerisinde çıkıp topumuzu oynayacağız."



Fikret Orman, Aykut Kocaman'ın yaptığı 'taç hırsızlığı' yorumunun sorulması üzerine: ''Değerli rakibimizin hocası. Kupada bir maçımız daha var. Aykut hocanın babası iyi Beşiktaşlıdır.'' dedi.