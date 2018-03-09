Fikret Orman'dan şampiyonluk yorumu: F.Bahçe...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Orman, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, "Fenerbahçe'yle ligdeki işimiz bitti. Artık onlar bizim rakibimiz değil. Bizim rakibimiz Başakşehir ve Galatasaray. Yani rakibimiz değil derken, Fenerbahçe'yle ligde daha maçımız yok anlamında söylüyorum. O yüzden polemik yapmanın da anlamı yok diye düşünüyorum. Bazı gazeteciler ne yazık ki bir algı yaratmaya çalışıyor. Türkiye'nin en büyük kulübünün üzerinde gerginlik yaşatmak istiyorlar. Siz saha dışında algı yaratmaya çalışırsınız ama biz saha içerisinde çıkıp topumuzu oynayacağız."
Fikret Orman, Aykut Kocaman'ın yaptığı 'taç hırsızlığı' yorumunun sorulması üzerine: ''Değerli rakibimizin hocası. Kupada bir maçımız daha var. Aykut hocanın babası iyi Beşiktaşlıdır.'' dedi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:13
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F.Bahçe'de prim sistemi değişiyor!
Toplam 4
Yorum
ALİ EKİNCİ FENERBAHCEDE BAKSAN DEĞİŞMESİ LAZIM GERİSİ PEŞİNDEN GELİR
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Devler Berke'nin peşinde
Toplam 2
Yorum
sdf sdf sezon başı fb almalıydı
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Galatasaray’ı bekleyen zorlu 6 hafta
Toplam 1
Yorum
canyavuz bu sefer allah ın izni ile en kötü ihtimalle 15 paun toplayacağız 6 maçta
Fikret Orman'dan şampiyonluk yorumu: F.Bahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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