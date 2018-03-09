Fikret Orman'dan Quaresma yorumu: "Yaptığı hareketi..."

"Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz. Adalet ve düzgün kararlar verilmesini bekliyoruz."

"Biz adalet bekliyorduk ama olmadı. İki senedir benzer olaylarla şampiyon olduk. Başka dostumuz yok, yine şampiyonluk için adım atma gayreti içerisinde olacağız"

"Oyuncumuz Quaresma bir şey yapmadı demiyoruz, öz eleştiri yapıyoruz. Yaptığı hareketi tasvip etmiyorum. Kibirli Beşiktaş algısı yapılıyordu, şimdi yok."

"Bizim hangi cezamız indirildi? Hamd olsun özel muamelemiz var"



"Federasyon kurullarını Beşiktaş'a karşı önyargılı olarak görüyorum. Kamuoyu da öyle görüyor."



"Aykut hoca değerli bir rakibimizin hocası. Kupada 1 maçımız kaldı. Algı üzerinden yaratacağınız şeyler sahada tutmuyor. Allahın yüce bir adaleti var"



"Bütün maçlarımızı kazanırsak şampiyonuz. Şampiyon olacağımıza da inanıyorum. Türkiye'nin en güçlü kadrosu da Beşiktaş'ta"



"Çok kuvvetli kadromuz var. Beşiktaş'tan gidince de başarılı olmak zor görülüyor. Beşiktaş'a hep defans yapıldığı için Vagner Love başarılı değil gibi görünüyor ama kalan 10 haftada kalitesini gösterecektir. Gergin olmayan maçlarda Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'a nasıl üstünlük kurduğunu hepimiz gördük. Allah'ın yüce bir adaleti var. Beşiktaş çıkıp top oynayacak, yüzde 60 yüzde 70 topa sahip olacak. Algıyla maç kazanılmaz."