Başkan konuşuyor! – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Başkan konuşuyor!

    Başkan konuşuyor!

    Beşiktaş Başkanı , bugün 11.00’deki sponsorluk anlaşması ardından basın toplantısı yapacak

    Beşiktaş Başkanı , sessizliğini bozuyor. Başkan Orman bugün saat 11.00'de imzalanacak olan sponsorluk anlaşmasının ardından, Quaresma'ya verilen ve Tahkim Kurulu tarafından onanan 5 maçlık cezayı bir basın toplantısı ile değerlendirecek. Öte yandan dün sabah sağanak yağmur altında yapılan idmanı elinde şemsiyesi ile izleyen Başkan Orman, çekilen fotoğrafını instagramdan paylaşarak altına, "Yağmurlu bir günde görmüştüm seni" diye yazdı. Siyah-beyazlı taraftarlar bu paylaşıma yüzlerce beğeni yaptı.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan konuşuyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN