Yabancılara yaş kotası gelsin!
İşte Torunoğulları'nın açıklamaları:
Yabancılara yaş sınırlaması getirilerek yaşlı futbolcuya uzun kontrat verilmesini önleriz. Kulüpler bu kontratların altında eziliyor. 14 yabancı çok fazla.
Teknik direktörlerden bahsedebileceğimiz sadece Fatih Terim var. O da yurt dışında uzun yıllar yürütemedi.
Bazı A takım hocalarının altyapı maçlarını veya idmanlarını bile izlediğini düşünmüyorum.
Oyunculardan bir haberler.
İşin acı tarafı bizim altyapımızın altyapısı yok. Altyapıdaki hocaları yetersiz ve egoları yüksek buluyorum.
Zengin işadamları devri de kapanmalı.
Tamamen profesyonel kişilerden oluşan bir yönetim kurularak kurumsallaşmaya gidilmeli.
Bir menajerin elinde milli takımda oynayan 4-5 futbolcusu var ise söz sahibi oluyor. Milli takımlarda etkisi oluyor, bunun kırılması gerekiyor.
Yöneticisi olduğum Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisidir. Şenol Güneş Beşiktaş'ın en büyük şansıdır...
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:01
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
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