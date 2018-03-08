Yabancılara yaş kotası gelsin! – Fotomaç – 08 Mart 2018
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HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
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    yaş kotası gelsin!

    Yabancılara yaş kotası gelsin!
    'ın tecrübeli yöneticisi Erdal Torunoğulları, menajerlik sistemi başta olmak futbol kulüplerinin altyapıları, yabancı sınırlaması gibi konularda ses getirecek açıklamalarda bulundu.

    İşte Torunoğulları'nın açıklamaları:

    yaş sınırlaması getirilerek yaşlı futbolcuya uzun kontrat verilmesini önleriz. Kulüpler bu kontratların altında eziliyor. 14 yabancı çok fazla.

    Teknik direktörlerden bahsedebileceğimiz sadece var. O da yurt dışında uzun yıllar yürütemedi.

    Bazı A takım hocalarının altyapı maçlarını veya idmanlarını bile izlediğini düşünmüyorum.
    Oyunculardan bir haberler.

    İşin acı tarafı bizim altyapımızın altyapısı yok. Altyapıdaki hocaları yetersiz ve egoları yüksek buluyorum.

    Zengin işadamları devri de kapanmalı.
    Tamamen profesyonel kişilerden oluşan bir yönetim kurularak kurumsallaşmaya gidilmeli.

    Bir menajerin elinde milli takımda oynayan 4-5 futbolcusu var ise söz sahibi oluyor. Milli takımlarda etkisi oluyor, bunun kırılması gerekiyor.

    Yöneticisi olduğum Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisidir. Beşiktaş'ın en büyük şansıdır...
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:01
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