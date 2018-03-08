Quaresma'nın cezasını ya indirin, ya kaldırın

BEŞİKTAŞ, PFDK tarafından "5 maç men" cezası verilen Ricardo Quaresma için Tahkim Kurulu'na resmi olarak itiraz etti. 11 sayfa olarak yapılan itiraz dilekçesinde Quaresma'ya ceza verilmesine sebep olan pozisyon tüm ayrıntıları ile saniye saniye anlatılırken, pozisyonun içinde yer alan Mehmet Ekici ve Josef De Souza'nın ceza almadığına dikkat çekildi. Dilekçede PFDK tarafından verilen karar incelendiğinde Quaresma'nın rakip takım oyuncuları tarafından 'haksız olarak fiziki müdahale yoluyla tahrik' edildiğinin doğrulandığına da vurgu yapılırken duruşmalı savunma talep edildi. BEŞİKTAŞ'ın yaptığı savunmanın en can alıcı noktası ise; Quaresma'ya verilen cezanın tamamen iptal edilmesi ve kabul edilmemesi halinde de 1 maça düşürülmesi olarak göze çarpıyor. Siyah beyazlıların Tahkim Kurulu'ndan diğer istekleri ise önceki maddelerde istenilen kaldırma ve 1 maça düşürme seçeneğinin kabul görmemesi halinde indirim yapılarak ileri bir tarihe ertelenmesi isteği. Beşiktaş Hukuk Kurulu'nun Ricardo Quaresma için Tahkim Kurulu'na gönderdiği itiraz dilekçesinde istenilenler şöyle:



SONUC VE İSTEM:

Arz ve izah edilen nedenlerle; PFDK'nın 06.03.2018 tarih ve 2017/2018-718 E. sayılı sayılı kararının BOZULARAK, Quaresma'nın ihraç sonrası rakibine yönelik eyleminin FDT md. 43 kapsamında olmaması nedeniyle bu eylemden dolayı hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesini, Bu talebimizin kabul edilmemesi halinde somut olayın yukarıda açıklanan özelliği dikkate alınarak Futbolcu Ricardo Quaresma'nun ihraç sonrası rakibine yönelik eyleminin FDT md. 36 kapsamında "Sportmenliğe Aykırı Hareket" olduğuna karar verilmesini ve bu eylem sebebiyle cezanın FDT md. 36 kapsamında Asgari hadden uzaklaşılmadan 1 müsabakadan men cezası olarak tayin edilmesini,



TALEPLERİMİZİN taleplerimiz kabul edilmemesi halinde, Futbolcu Ricardo Quaresma hakkında ihraç sonrası rakibine yönelik eylemi sebebiyle FDT md. 43 kapsamında verilmiş olan cezanın asgari hadden tayin edilmesine ve bu cezada FDT md. 12 ve md. 13 hükümleri kapsamında indirime gidilmesine,



SON olarak, Futbolcu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo hakkında uygulanacak Resmi Müsabakadan Men cezasının FDT md. 102/1.d gereğince Sayın Kurul tarafından belirlenecek bir süre için ertelenmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.



GOMiS'E 1 MAÇ VERiLDi

BEŞİKTAŞ yönetimi, daha önce 43 ve 44'üncü maddelerden ceza alan hiçbir oyuncunun 5 maçla cezalandırılmamasını da örnekleriyle Tahkim Kurulu'nun önüne koydu.



Gomis, Akhisar maçında Yumlu'ya yaptığı hareketten sonra 43'üncü maddeden tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na gönderildi. 1 maç ceza aldı.



Altınordu'dan Erdoğan Yeşilyurt geçen sezon Rizespor maçında Petrucci'ye topsuz alanda faul yapıp direkt kırmızı kartla oyundan atılmış, 43'üncü maddeden Disiplin Kurulu'na gönderilmiş ve 3 maç ceza almıştı.



Muğlaspor- Orduspor maçında Altan Kılıç, 43'üncü maddeden PFDK'ya sevk edildi. 3 maç ceza erildi.



G.Birliği'nden Zeki Yavru, Malatyaspor maçında yaptığı hareketten sonra PFDK'ya sevk edildi. 3 maç ceza aldı.



Amedspor'dan Okan Dernek'e Erzurumspor maçında rakip takım teknik direktörüne saldırdığı için 44'üncü maddeden PFDK'ya sevk edildi. 3 maç ceza aldı.



Hacettepe'den Übeyd Adıyaman, Selçukpor maçında rakip takım futbolcusuna saldırdığı için 44'üncü maddeden PFDK'ya sevk edildi. 3 maç ceza aldı.



NEDEN 5 MAÇ ALDI?

PFDK, açıkladığı 5 maçlık ceza için Beşiktaş kulübüne bir bilgilendirme yaptı. Bu bilgilendirmede Quaresma'nın Josef'e karşı olan eyleminden dolayı 3 maç, Mehmet Ekici'ye karşı olan eyleminden dolayı da 2 maç ceza aldığı belirtildi. Kararın 5'e 2 oy çokluğu ile alındığı 2 üyenin sadece 43'üncü maddeden 3 maç ceza verilmesini istediği iletildi. Karşı oy veren 2 üyenin gerekçesinin ise Mehmet Ekici'nin olayın içinde yer almasına rağmen hakem raporunda adı olmadığı için 44'üncü maddeden Disiplin Talimatı'nın uygulanmasına gerek görülmemesi olarak değerlendirdikleri; hakem raporunda yer almadığı için tahrik indirimi göz önüne gelmemiştir ifadeleri kullanıldı.