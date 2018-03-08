Orman, Quresma'nın cezası için yarın konuşacak
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman yarın gündeme dair değerlendirme yapacak.
Ricardo Quaresma'ya verilen 5 maçlık cezanın Tahkim Kurulu tarafından onanması üzerine Siyah Beyazlı kulüpten açıklama bekleyen taraftarlar ve futbol kamuoyu yarın sabahı bekleyecek. Başkan Fikret Orman, Beşiktaş'ın yarın sabah yapacağı sponsorluk anlaşmasından sonra gündeme dair soruları cevaplayacak. Başta Quaresma'ya verilen ve Tahkim Kurulu tarafından onanan 5 maçlık cezayı yönetim ve camia adına değerlendirecek olan Orman, bugün gündeme düşen bir diğer konu olan Mertcan Çam transferi ilgili iddialara da açıklık getirecek ve futbol gündemini değerlendirecek.
Başkan Fikret Orman'ın yarın sabahki basın toplantısı statta saat 11:00'de başlayacak.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:13
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
Orman, Quresma'nın cezası için yarın konuşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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