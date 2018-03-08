Orman, Quresma'nın cezası için yarın konuşacak – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Orman, Quresma'nın cezası için yarın konuşacak

    Orman, Quresma'nın cezası için yarın konuşacak

    Kulübü Başkanı yarın gündeme dair değerlendirme yapacak.

    Ricardo Quaresma'ya verilen 5 maçlık cezanın Tahkim Kurulu tarafından onanması üzerine Siyah Beyazlı kulüpten açıklama bekleyen taraftarlar ve futbol kamuoyu yarın sabahı bekleyecek. Başkan , 'ın yarın sabah yapacağı sponsorluk anlaşmasından sonra gündeme dair soruları cevaplayacak. Başta Quaresma'ya verilen ve Tahkim Kurulu tarafından onanan 5 maçlık cezayı yönetim ve camia adına değerlendirecek olan Orman, bugün gündeme düşen bir diğer konu olan Mertcan Çam transferi ilgili iddialara da açıklık getirecek ve futbol gündemini değerlendirecek.
    Başkan 'ın yarın sabahki basın toplantısı statta saat 11:00'de başlayacak.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:13
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