Kara Kartal'a ceza yağdı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'a ceza yağdı

    Kara Kartal'a ceza yağdı
    , bu sezon oldukça yüklü bir cezayla karşılaştı. 'e 6 maç, Quaresma'ya 5 maç, Babel'e 2 maç ceza verdi. Siyah-beyazlılar 1 kez saha kapama, 6 Kez E-Bilet bloke cezası, ve yardımcısı Şeref Çiçek'e 1'er kez kulübede olmama, ve 'ye 45'er gün hak mahrumiyeti ve toplamda 915 bin TL para cezası kesti.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:03
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