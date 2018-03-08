Kadroda rotasyon! İşte Güneş'in yeni 11'i – Fotomaç – 08 Mart 2018
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HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
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    Kadroda rotasyon! İşte Güneş'in yeni 11'i

    Kadroda rotasyon! İşte Güneş'in yeni 11'i

    Geniş kadroda zaman zaman zorunluluktan, zaman zaman da kendi tercihi ile her hafta ufak değişiklikler yaparak ilk on biri oluşturan Şenol Güneş'in Gençlerbirliği karşısında da bir kaç değişiklik yapması bekleniyor.
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    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:03
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