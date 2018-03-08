Kadroda rotasyon! İşte Güneş'in yeni 11'i
Geniş kadroda zaman zaman zorunluluktan, zaman zaman da kendi tercihi ile her hafta ufak değişiklikler yaparak ilk on biri oluşturan Şenol Güneş'in Gençlerbirliği karşısında da bir kaç değişiklik yapması bekleniyor.
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- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:03
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Volkan sen limitini doldurdun, artık bizim bile sana sabrımız kalmadı,bıktık saçma sapan haraketlerinden.
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Bu yaşa geldin sahada acemi oğlanlar gibi onunla bununla dalaşıyorsun, sakin kalmayı beceremiyorsun özrüne ancak yarım devre sadık kalırsın
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
iceman adam 30 milyonluk camiadan özür dileyeceği yerde Aykut hocasından dilemiş. Aziz, Aykut ve sen umarım defolup gidersiniz.
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