Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı patladı!
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı, taksiye çarpıp kaçtıkları yönündeki iddialara açıklık getirdi.
Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı yaşanan olaydan sonra doğmamış çocuğuna beddua edenleri ise Allah'a havale ettiğini söyledi.
Şükran Ovalı'nın açıklaması şöyle:
Okuduklarıma, duyduklarıma inanamıyorum. Atılan iftiradan çok doğmamış bebeğime beddua eden insanların olduğunu görmek acıttı canımı! Dünkü olayda şanslıydım ki yoldan geçen Yeliz Eker beni görüp durdu ve olayı onla beraber 3 kişi daha gördü. Ve söylenenlerin iftira olduğuna şahit. Duran arabaya çarpan karşı taraftır. Caner'in "Abi aldın plakayı, istediğin yere git, eşim hamile, hasta yol ver" demesine rağmen arabanın önünü kesen karşı taraftır. Kendisine asla küfür veya hakaret etmemize rağmen bizi tehdit eden yine karşı taraftır. Koruma olduğunu iddia eden kişiler ise olaya şahit olan insanlardır. Biz hatalı olduğumuz durumdan kaçacak insanlar değiliz. Ama buna inanıp bana beddua eden o vicdansızları Allah'a havale ediyorum. Bu mutlu haberi verme özgürlüğümün elimden alınmasını insanların takdirine bırakıyorum.
Caner Erkin ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün hakkımızda çıkan haberler tamamen hayal ürünü ve iftiradır..." ifadelerini kullandı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:13
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı patladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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