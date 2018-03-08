Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Cumartesi günü Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, kulüp başkanı Fikret Orman da izledi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre idman, takım halinde ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Antrenmanda daha sonra pas çalışmalarının ardından kanat organizasyonları ve dar alanda oyun üzerinde duruldu. Yarı sahada çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:18
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"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
Toplam 41
Yorum
adamollll o hareketi sen eşinle kızınla maç izlerken yapıp sen bir şey yapmıyorsan,sende bir sıkıntı var demektir kardeşim. brezilyada linç ettiler!
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Yükseliş bitti düşüş başladı
Toplam 2
Yorum
ged 61 takım futbol adına birşey oynamıyor..şans varsa kazanıyoruz şans yoksa puan kaybediyoruz..yani işimiz allah kalmış..gerçek bu...
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"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
Toplam 41
Yorum
Arslanya12 jozef,persio,VOLKAN,alper,ekici,fernandao yazacaktın herhalde. Q7 agresif ama elini şortuna sokmadı,dil atmadı,hareket çekmedi.
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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