Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları – Fotomaç – 08 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'ta maçı hazırlıkları

    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

    , 'in 25. haftasında 10 Mart Cumartesi günü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, kulüp başkanı da izledi.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre idman, takım halinde ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Antrenmanda daha sonra pas çalışmalarının ardından kanat organizasyonları ve dar alanda oyun üzerinde duruldu. Yarı sahada çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.

    , hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN