Avrupa'nın 1 numarası Şenol Güneş
Sonradan oyuna aldığı 6 farklı isimle maç başına 0.58 skor üretmeyi başaran Beşiktaş’ın hocasını, Mourinho ve Guardiola 0,52’lik ortalama ile takip ediyor.
Beşiktaş'ın galibiyetle ayrıldığı Fenerbahçe veTrabzonspor maçlarını, sonradan oyuna giren Negredo'nun asistleri ile kazanmayı başaran Şenol Güneş, bu alanda Avrupa'nın en başarılı teknik direktörü oldu. Beş majör lig ve Süper Lig'de, 10 maç ve üstü sahaya çıkan teknik adamlar incelendiğinde 5 gol ve 9 asistlik karnesi ile zirvede olan Güneş, kulübeden oyuna dahil ettiği isimlerle maç başına 0,58 skor üretti.
ALVARO NEGREDO BAŞI ÇEKİYOR
Deneyimli hocayı Manchester United'dan Mourinho (0,52) ve Manchester City'den Guardiola (0,52) takip etti. Şenol Güneş, 6 farklı oyuncudan bu şekilde skor bulmayı başardı. Sonradan oyuna girerek Negredo 2 gol, 5 asist ile başı çekerken, Love 2 gol, Caner 2 asist, Medel ve Quaresma 1'er asist, Cenk Tosun ise 1 gol buldu. (Sabah)
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:23
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Daha bitmedi
Toplam 23
Yorum
ayna ayna söyle bana şampiyon olsan nolacak sanki.Sevmiyoruz istemiyoruz ve FB mize seni yakıştırmıyoruz işte suni falanda değil tek gerçek bu
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 8
Yorum
arsen l. Volkan ,Q7 bıktırdınız be. Her maçta kırmızı sarı kavga.Millet 11e11 maç seyretmek istiyor.Bir de Aykut taçta bile bütün kulübeyle hücum ...
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 13
Yorum
biraz mantıklı olun. 32 yasındaki adam 20 milyon müthiş para.Zaten seneye 33.. Duygusal bakmayın. O paraya tanesi 7 milyondan 3 futbolcu alınır.
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