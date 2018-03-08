Avrupa'nın 1 numarası Şenol Güneş – Fotomaç – 08 Mart 2018
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HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'nın 1 numarası

    Avrupa'nın 1 numarası Şenol Güneş

    Sonradan oyuna aldığı 6 farklı isimle maç başına 0.58 skor üretmeyi başaran ’ın hocasını, Mourinho ve Guardiola 0,52’lik ortalama ile takip ediyor.

    'ın galibiyetle ayrıldığı Fenerbahçe veTrabzonspor maçlarını, sonradan oyuna giren 'nun asistleri ile kazanmayı başaran , bu alanda 'nın en başarılı teknik direktörü oldu. Beş majör lig ve 'de, 10 maç ve üstü sahaya çıkan teknik adamlar incelendiğinde 5 gol ve 9 asistlik karnesi ile zirvede olan Güneş, kulübeden oyuna dahil ettiği isimlerle maç başına 0,58 skor üretti.

    ALVARO NEGREDO BAŞI ÇEKİYOR
    Deneyimli hocayı 'dan Mourinho (0,52) ve 'den Guardiola (0,52) takip etti. Şenol Güneş, 6 farklı oyuncudan bu şekilde skor bulmayı başardı. Sonradan oyuna girerek Negredo 2 gol, 5 asist ile başı çekerken, Love 2 gol, Caner 2 asist, ve Quaresma 1'er asist, ise 1 gol buldu. (Sabah)

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:23
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