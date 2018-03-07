"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun" – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    "'nın cezası düşecektir... sorun"

    "Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"

    'ya verilen 5 maçlık cezanın 'ın 'na gittikten sonra 4 maça düşürüleceğini bekleyen Turgay Demir, "Beşiktaş nasıl olsa tahkime başvuracaktır diye düşünülmüştür" dedi.

    "Kıvırma payı bırakmışlar"
    Tahkim'den çıkacak kararı yorumlayan Demir, "Tahkim'e kıvırma payı bırakmışlar. 'na aşırı tahrikler için nasıl olsa başvuracak diye düşünülmüştür. Sonuçta yine 4 maça bağlanacaktır. Beklentilere uygun bir sonuç. Beşiktaş'ın itirazından sonra 4'e düşecektir. Beşiktaş da buna karşı olmayacaktır." dedi.

    "Tek sorun Josef"
    'nın 'ye ve Josef De Souza'ya ayrı ayrı ceza vermemesi hakkında da konuşan Demir; "İnsanların biraz kafası karışıyor. Pozisyonun içinde olup sert bir hareket yapıp sarı kart gören bir Mehmet Ekici var. Ona artık ceza veremez.

    Souza'nın 'ya ilk yaptığı hareket cezasız kalıyor. Quaresma'nın ayağına basılıyor, yüzüne vuruluyor. Hakem raporuna; Quaresma'yı kontrol edemediler yazılıyor. Hakem orada Beşiktaş'ın aleyhine olanları görebilmiş. PFDK ek raporları isteyebilirdi. Bunu yapmadılar. Eyyam yaptılar. Yine de Tahkim ile 4'e düşer bu da adil bir cezadır. Burada sorun Josef'in yaptığının yanına kar kalması" ifadelerini kullandı.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:28
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