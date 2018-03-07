Quaresma'ya verilen 5 maçlık cezanın Beşiktaş'ın Tahkim Kurulu'na gittikten sonra 4 maça düşürüleceğini bekleyen Turgay Demir, "Beşiktaş nasıl olsa tahkime başvuracaktır diye düşünülmüştür" dedi.
Tahkim'den çıkacak kararı yorumlayan Demir, "Tahkim'e kıvırma payı bırakmışlar. Tahkim Kurulu'na aşırı tahrikler için Beşiktaş nasıl olsa başvuracak diye düşünülmüştür. Sonuçta yine 4 maça bağlanacaktır. Beklentilere uygun bir sonuç. Beşiktaş'ın itirazından sonra 4'e düşecektir. Beşiktaş da buna karşı olmayacaktır." dedi.
"Tek sorun Josef"
PFDK'nın Mehmet Ekici'ye ve Josef De Souza'ya ayrı ayrı ceza vermemesi hakkında da konuşan Demir; "İnsanların biraz kafası karışıyor. Pozisyonun içinde olup sert bir hareket yapıp sarı kart gören bir Mehmet Ekici var. Ona artık Disiplin Kurulu ceza veremez.
Souza'nın Quaresma'ya ilk yaptığı hareket cezasız kalıyor. Quaresma'nın ayağına basılıyor, yüzüne vuruluyor. Hakem raporuna; Quaresma'yı kontrol edemediler yazılıyor. Hakem orada Beşiktaş'ın aleyhine olanları görebilmiş. PFDK ek raporları isteyebilirdi. Bunu yapmadılar. Eyyam yaptılar. Yine de Tahkim ile 4'e düşer bu da adil bir cezadır. Burada tek sorun Josef'in yaptığının yanına kar kalması" ifadelerini kullandı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:28
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Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 8
Yorum
salih Başkan uygulayabilirsen Galatasaray'a en büyük hizmeti yapmış olacaksın.
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Toplam 8
Yorum
FB fener galatasaray macinda yenilirse aziz yildirimin kredisi biter,Yildirimin gitmesini isteyen varsa fb-gs macina gitmeyin,yoksa gitmez
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Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçe’ye sert cevap!
Toplam 4
Yorum
Taner39 Beşiktaş ve G.Saray maçlarında 7,5 TL ye sattığın biletler F.Bahçe olunca niçin 130 TL siz bunu izah edin.Ondan sonra dostluk kardeşilk deyi
"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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