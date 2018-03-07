Muhteşem üçlü

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, siyah-beyazlıların en golcü ismi oldu. Sambacı resmi maçlarda toplam 15 gol atarken, bunların 8'ini ikinci yarıda attı.



Sezon başında çok sert eleştirilere maruz kalan Alvaro Negredo, 5'i Süper Lig'de olmak üzere 13 gole imza attı. İspanyol forvet kupada da 7 golle en skorer isim oldu.



Osmanlı maçında hat-trick yaptıktan sonra 13 maçta suskun kalan Babel, Trabzon'a 2 gol attı. Hollandalı, sezonun bitimine 10 hafta kala 11 gol 4 asiste ulaştı.



Önce F.Bahçe, ardından da Trabzonspor'u yenerek üst üste iki derbiden 6 puan çıkartarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Beşiktaş'ı bu sezon Anderson Talisca, Ryan Babel ve Alvaro Negredo taşıyor... Son iki haftada önemli rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş'ta Talisca, Babel ve Negredo, hücumda yarı yarıya takımlarına katkıda bulundu. Ligdeki 24 maçta 46 gol atan siyah-beyazlı ekibin bu üçlüsü toplam 23 kez fileleri havalandırdı.



%50'SİNİ ATTILAR

Talisca, Babel ve Negredo, gollerin yüzde 50'sini atarak Beşiktaş'ı zirvenin içinde tuttu. Sezonun ikinci bölümünde ligin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalar yapan Beşiktaş'ta Negredo, Babel ve Talisca, bu dönemde önemli sorumluluklar üstlendi. Siyah-beyazlı ekip sezonun ikinci bölümündeki 12 maçta 24 kez fileleri havalandırırken, takımın bu üçlüsü 13 gol kaydetti.



EN GOLCÜSÜ TALİSCA

Beşiktaş'ın yeni hücum üçlüsü içinde Anderson Talisca, en golcü oyuncu olarak öne çıktı. Siyah- beyazlı oyuncu, resmi maçlarda şu ana dek 15 kez fileleri havalandırdı. Brezilyalı oyuncu, bu gollerin büyük bölümünü sezonun ikinci bölümünde kaydetti. Talisca, ikinci yarıdaki karşılaşmalarda rakip filelere 8 gol bıraktı.



Siyah-beyazlı ekipte uzun süredir suskun kalan Ryan Babel ise bunu Trabzonspor karşısında attığı gollerle sonlandırdı. Beşiktaş formasıyla son gollerini takımının Vodafone Park'ta Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta hattrick yaparak atan Babel, sonraki 13 karşılaşmada suskun kaldı. Hollandalı oyuncu, Trabzonspor karşısında 2 gol atarak hem suskunluğunu bozdu hem de takımının şampiyonluk iddiasını sürdürmesini sağladı.



DIŞARDA DA ETKİLİ

Geçen sezonun devre arasında Deportivo'dan transfer edilen Hollandalı yıldız, önceki akşam attığı gollerle toplamda 9 gole ulaştı. Geçen sezon Beşiktaş ve Deportivo'daki 37 maçlık performansını 13 gol 5 asist ile tamamlayıp kariyer rekoru kıran Babel bu sezonun bitmesine 10 hafta kala 11 gol 4 asiste ulaştı ve rekorunu geliştirmeye bir hayli yaklaştı. Negredo (4 gol ve 6 asist) ve Babel (7 gol ve 3 asist) ikilisi bu sezon tüm kupalarda forma giydikleri deplasman maçlarında 10'ar gole katkı yaptılar. Beşiktaş forması ile bu sezon resmi maçlarda deplasmanlarda en fazla gole katkı yapan iki isim durumuna geldiler.



39 MAÇTA 79 GOL ATTILAR

Siyah-beyazlı ekip, 2017-18'in başından itibaren 39 resmi maçta 79 gol kaydederken, gollerin yarısına yakınını bu üçlüyle buldu. 79 golün 39'una imza atan Anderson Talisca, Ryan Babel ve Alvaro Negredo, zorlu mücadelede %49,3'lük katkı yaptı.



Hollandalı yıldız Ryan Babel, bu sezon 33 resmi maçta forma giydi. Babel, 11 gol atarken, 4 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon 37 resmi maçta 13 gol atarken, 5 de asist yapmıştı.



Talisca, bu sezon 15 gol atarken, bunların 9'unu Süper Lig'de kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda 2 gol atan sambacı; üç cephede toplam 4 kez asist yaptı ve 19 gole direkt katkıda bulundu.



HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

SEZON başından beri performansıyla eleştirilere maruz kalan Alvaro Negredo, takımına gol yollarında önemli katkıda bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte 13 gole imza atan Negredo, ligde 5 kez fileleri havalandırdı. Avrupa kupalarında bir defa gol sevinci yaşayan İspanyol oyuncu, Türkiye Kupası'nda attığı 7 golle takımının en etkili ismi oldu. G.Saray ve F.Bahçe derbilerinde gol sevinci yaşayan Negredo, önemli karşılaşmalarda takım arkadaşlarına hazırladığı gol pozisyonlarıyla dikkati çekti.

Ligin ilk yarısındaki G.Saray maçında golünü atan Negredo, F.Bahçe derbisinde ise Quaresma'nın attığı golün hazırlayıcısı oldu. Alvaro Negredo, Beşiktaş'ın F.Bahçe ile 2-2 berabere kaldığı Türkiye Kupası maçında ise fileleri havalandırmasını bildi. Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil olan Negredo, Babel'in gollerindeki katkısıyla ön plana çıktı.