Hentbolda 100'üncü galibiyet! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Hentbolda 100'üncü galibiyet!

    Hentbolda 100'üncü galibiyet!
    Hentbolda Erkekler 'de şampiyonluk mücadelesi veren , 21. haftada ile 'nda yapacağı karşılaşmaya farklı bir hedefle çıkacak. Siyah-beyazlı takım, 9 Mart cuma günü oynayacağı karşılaşmayı kazandığı takdirde Süleyman Seba Spor Salonu'nda üst üste 100. galibiyetini alacak ve 'dalya' diyecek. Beşiktaş Mogaz, bu salondaki son yenilgisini 6 Ekim 2012'de 'ye 27-25 mağlup olarak yaşamıştı. Bu mağlubiyetin ardından Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki 94 Süper Lig maçını kazanan ve 5 mücadelesinde rakiplerine üstünlük kuran siyah-beyazlılar, 99 galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, Beykoz Belediyespor'u cuma günü saat 19.00'da konuk edecek.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:52
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