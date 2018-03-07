Beşiktaş idmanında gerginlik!
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:43
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Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 8
Yorum
salih Başkan uygulayabilirsen Galatasaray'a en büyük hizmeti yapmış olacaksın.
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Fener'e ağır fatura!
Toplam 8
Yorum
FB fener galatasaray macinda yenilirse aziz yildirimin kredisi biter,Yildirimin gitmesini isteyen varsa fb-gs macina gitmeyin,yoksa gitmez
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Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçe’ye sert cevap!
Toplam 4
Yorum
Taner39 Beşiktaş ve G.Saray maçlarında 7,5 TL ye sattığın biletler F.Bahçe olunca niçin 130 TL siz bunu izah edin.Ondan sonra dostluk kardeşilk deyi
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