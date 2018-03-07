Bafetimbi Gomis'in ensesinde! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'in ensesinde!

    Bafetimbi Gomis'in ensesinde!
    'ın İspanyol forveti Alvaro , sadece son haftalardaki performansıyla değil, istatistiklerle de rakiplerine meydan okuyor... Önceki akşam 57'inci dakikada oyuna girdikten sonra yaptığı asistlerle oyunun kaderini değiştiren Alvaro Negredo, Beşiktaş forması giydiği son 3 resmi maçta 1 gol ve 4 asistle 5 gole katkıda bulundu. Matador sonradan girdiği F.Bahçe ve maçlarında 4 asist yaparken, bu sezon 'de en az 500 dakika sahada kalan oyuncular arasında, 'in ardından (her 65,8 dakikada bir), dakika başına gol katkısı en yüksek olan ikinci futbolcu (her 80,2 dakikada bir) oldu.

    maçında 17 kez topla buluşan, 9 pasından 3'ü kilit pas olan, 2 uzun topu 1 de ara pası yerini bulan Negredo; kısa süre oyunda kalmasına rağmen 4 kez adam geçerek, Okay'dan sonra sahanın en fazla adam geçen oyuncusu oldu. Negredo'nun yerine girdiği Love ise 7 kez top kaptırıp, maçın en fazla top kaybeden ismi oldu. Bu arada Negredo'nun, teknik direktör Güneş'ten aldığı özel program sayesinde daha fazla asist yapmaya başladığı ifade edildi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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