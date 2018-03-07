Bafetimbi Gomis'in ensesinde!
Trabzon maçında 17 kez topla buluşan, 9 pasından 3'ü kilit pas olan, 2 uzun topu 1 de ara pası yerini bulan Negredo; kısa süre oyunda kalmasına rağmen 4 kez adam geçerek, Okay'dan sonra sahanın en fazla adam geçen oyuncusu oldu. Negredo'nun yerine girdiği Love ise 7 kez top kaptırıp, maçın en fazla top kaybeden ismi oldu. Bu arada Negredo'nun, teknik direktör Güneş'ten aldığı özel program sayesinde daha fazla asist yapmaya başladığı ifade edildi.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:13
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BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
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