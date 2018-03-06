Siyah-beyazlılar Eren’i unutmadı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Siyah-beyazlılar Eren’i unutmadı

    Siyah-beyazlılar Eren’i unutmadı
    Derbi için 'a gelen Beşiktaşlı taraftarlar, Maçka'da hain 'lıların açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti. Deplasman Kartalları Derneği Başkanı Yusuf Demirci, her maç öncesi sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini belirterek "Hem Eren kardeşimizi ziyaret etmek hem de iki camia arasında gönül köprüsü oluşturmak adına böyle bir organizasyon yaptık" diye konuştu.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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