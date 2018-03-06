Derbisever Kartal! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Derbisever Kartal!

    Derbisever Kartal!

    Siyah-beyazlılar, Trabzon’daki zorlu derbide Alvaro ’nun asistleri ve ’in golleriyle 2-0 kazandı. zirveyle puan farkını 3’e indirdi

    , haftanın en zorlu maçında 'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek; şampiyonluk yarışındaki rakiplerine "Beni unutmayın" mesajı verdi. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u Alvaro 'nun asistleri ve 'in attığı gollerle 2-0 mağlup edip kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı düşük bir tempoda geçen karşılaşmayı Beşiktaş, ikinci yarıdaki baskıyı oyunuyla kazandı. Beşiktaş'a zorlu deplasmanda 3 puanı getiren goller 71 ve 78. dakikalarda Ryan Babel'den geldi. İki golün asistini de oyuna sonradan giren Alvaro Negredo yaparken Babel, 'deki 9. golüne ulaştı. Negredo ise ligdeki 6. asistini kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 47'ye çıkartırken ve 'in 3 puan gerisinde üçüncü sırada haftayı kapattı. Son 8 haftada sadece 1 kez galip gelebilen Trabzonspor ise 36 puanla 7. sırada kaldı. Siyah-beyazlılar 7 gün içinde önce F.Bahçe'yi, ardından da Trabzonspor'u mağlup ederek hem moral buldu hem de üçüncü şampiyonluğu elde etmek için çok önemli iki keskin virajı kazasız dönmeyi başardı. Beşiktaş bu hafta G.Birliği'ni konuk edecek, Trabzon ise Akhisar'a konuk olacak.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:34
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