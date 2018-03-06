Deplasman fatihleri – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Deplasman fatihleri

    Deplasman fatihleri
    Dün akşam Beşiktaş'a altın değerinde bir galibiyet kazandıran Alvaro Negredo ve Ryan Babel özellikle deplasman maçlarındaki performansı ile dikkat çekiyor. Negredo (4 gol, 6 asist) ve Babel (7 gol, 3 asist) bu sezon tüm kupalarda forma giydikleri deplasman maçlarında 10'ar gole katkı yaptılar; forması ile bu sezon resmi maçlarda deplasmanlarda en fazla gole katkı yapan iki isim durumundalar. Alvaro Negredo ayrıca bu sezon Süper Lig'de en az 500 dakika sahada kalan oyuncular arasında, Bafetimbi Gomis'in ardından (her 65.8 dakikada bir), dakika başına gol katkısı en yüksek olan ikinci futbolcu (her 80.2 dakikada bir).
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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