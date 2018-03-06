Beşiktaş cezaya itiraz etti!
Beşiktaş Kulübü, Ricardo Quaresma'ya verilen 5 maçlık ceza nedeniyle Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusu yapılacağını duyurdu.
PFDK'nın gerekçeli kararının ardından, TFF Tahkim Kurulu'na adaletin sağlanması amacıyla başvuruda bulunacağımızı, hakkaniyet ölçülerini aşan bu ağır cezanın yeniden değerlendirilmesinin zaruri olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 19:28
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 9
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FB-CH Real Madrid'ten Milan'a her avrupa takımında 19yas altı gencler takır takır oynuyor. Bir sen oynatamıyorsun Kocaman.
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Trabzonspor 50. yılında hayal kırıklığı yaşıyor
Toplam 2
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aydın ersun yalan kalsaydı 50 yılda sondan 1 olurdular
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Trabzonspor, ikinci yarılarda yara aldı
Toplam 2
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aydın Bursa ve Kayseri kardeş takımların maçında düzelirsiniz
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