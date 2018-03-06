Beşiktaş cezaya itiraz etti! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    cezaya itiraz etti!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> cezaya itiraz etti!

    Kulübü, 'ya verilen 5 maçlık ceza nedeniyle 'na itiraz başvurusu yapılacağını duyurdu.

    Siyah-beyazlılardan yapılan yazılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun futbolcumuz 'ya verdiği ceza yeni bir mağduriyet yaratmıştır.

    PFDK'nın gerekçeli kararının ardından, TFF 'na adaletin sağlanması amacıyla başvuruda bulunacağımızı, hakkaniyet ölçülerini aşan bu ağır cezanın yeniden değerlendirilmesinin zaruri olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:28
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