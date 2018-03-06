Babel bitirdi – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    bitirdi

    Babel bitirdi

    Hollandalı yıldız attığı 2 golle Trabzon’da zaferi getirdi. ’nun hazırladığı pozisyonlarda zekasını konuşturup mest etti. Şampiyonluk yolunda ’ı azgın Karadeniz’den serin sulara çekti

    TRABZON'da sahne Babel-Negredo ikilisinin oldu. Siyah-beyazlıların iki yıldızı ikinci yarıda futbol resitali sundu. Trabzon savunması arasında kaybolan Love'la oyun kuramayan Hollandalı yıldız, 'nun oyuna girişiyle coştukça coştu. Babel, İspanyol santrforun bordo-mavili defansı zorlamasıyla boş alanlar bulmaya başladı. Kara Kartal'ı üstünlüğe geçiren golde 'in hataya zorladığı Hubocan'dan topu kapan Negredo, bir anda kale önünde biten tecrübeli forvete 'al da at' dedi. 31 yaşındaki yıldız da bu ikramı geri çevirmedi. İkinci golde de sahne yine bu ikilinin oldu. Negredo'yla verkaça giren deneyimli futbolcu, ceza sahasında klas bir plaseyle maçın skorunu ilan etti.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:57
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