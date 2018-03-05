Trabzonlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Trabzonsporlu taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret edip çiçek verdi.
Bu olayın ne Trabzonspor'un, ne Beşiktaş'ın, ne kendisinin ne de duruma sebebiyet veren 3-4 kişinin yararına olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Burada üzerinde durulması gereken asıl konu o gençlerin neden orada bulundukları, varsa onları yönlendirenlerin ortaya çıkarılmalarıdır. Bu aynı zamanda Türk futbolunun geleceği açısından da son derece önemlidir. O gençler davranışlarıyla hem kendilerine hem de Trabzon şehrine zarar vermişlerdir. Yaşanan büyütülecek bir olay değil ancak ders alınması gereken bir durumdur" dedi.
Yıllardır Trabzonspor taraftarıyla iç içe yaşayan birisi olarak onların kendisi hakkında neler düşündüğünü çok iyi bildiğini kaydeden Güneş, "Ülkedeki futbol ortamını kaosa sürükleme gayreti içerisinde olan çevrelerin toplumu sakinleştirmek yerine, gerginliği tırmandırıcı tavırlar sergilemeleri de hiç kimseye fayda getirmeyecektir" ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş daha sonra kendisini ziyaret eden taraftarlarla birlikte objektiflere poz verdi.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:13
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
Trabzonlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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