Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'ten Kocaman'a taç yanıtı

    Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı

    Beşiktaş Teknik Direktörü , maçı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Beşiktaş, 'in 24. haftasında 'u 2-0 yendi. Beşiktaş Teknik Direktörü maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

    KOCAMAN'A TAÇ YANITI
    'ın 'tacımız çalındı' ifadeleri hatırlatılan Şenol Güneş: Bizim şampiyonluk tacımız var onu da emeğimizle aldık. Başka hangi tacı diyorsunuz?

    ZOR BİR MAÇTI
    Zorlu bir maçtı. Denk oynanan oyunda golü atmamız avantajı getirdi. Bazen futbolda sabırlı olmak, soğukkanlı olmak maçı getirebiliyor. Bugün şans da yanımızdaydı. Trabzonspor'da bir moral bozukluğu var. Coşku yakalayabilirlerse toparlarlar.

    TEPKİLER HAKKINDA
    Ben buradan çıkan sıradan biriyim, şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Ben burada nasıl yetişmişsem, orada öyle yaşıyorum. Bu görevi ben tayin etmedim, hayat tayin etti. Ben buradan kovulup gittim, burayı terk etmedim.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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