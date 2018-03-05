Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
KOCAMAN'A TAÇ YANITI
Aykut Kocaman'ın 'tacımız çalındı' ifadeleri hatırlatılan Şenol Güneş: Bizim şampiyonluk tacımız var onu da emeğimizle aldık. Başka hangi tacı diyorsunuz?
ZOR BİR MAÇTI
Zorlu bir maçtı. Denk oynanan oyunda golü atmamız avantajı getirdi. Bazen futbolda sabırlı olmak, soğukkanlı olmak maçı getirebiliyor. Bugün şans da yanımızdaydı. Trabzonspor'da bir moral bozukluğu var. Coşku yakalayabilirlerse toparlarlar.
TEPKİLER HAKKINDA
Ben buradan çıkan sıradan biriyim, şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Ben burada nasıl yetişmişsem, orada öyle yaşıyorum. Bu görevi ben tayin etmedim, hayat tayin etti. Ben buradan kovulup gittim, burayı terk etmedim.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:32
-
Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
gfff NORMAL,1 YIL SOZLESMESI OLAN TOPCUYA 9 MILYON EURO VERENI KIM TUTAR?
-
Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
Bayram Çok beceriksiz bir scout idi gitmesi galatasaraya faydalı olacaktır
-
Ahmet Çakar'dan olay yorum:'Aptalca...'
Toplam 3
Yorum
dogrutespit bence BJK macı 11i bozulmamalıydı ekici sener atıf soldado 11 de olsa bu macı 4-1 FB alırdı
Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.