Kartal'da Pepe şoku – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'da şoku

    Kartal'da Pepe şoku

    Sağ ayak serçe parmağında kırık tespit edilen Portekizli stoper, maçının kadrosundan çıkarıldı. ’nin 1 ay forma giyemeyeceği bildirildi

    kritik maçı öncesi 'den gelen haberle sarsıldı. Portekizli savunmacının şikayeti üzerine yapılan MR kontrollerinde sağ ayak başparmağında kırık tespit edildi. Kadrodan çıkarılan Pepe'nin sahalara dönmesinin 1 ayı bulacağı belirtildi. Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak rövanş mücadelesinde de forma giyemeyecek. Cezalı Quaresma'dan sonra Pepe'nin de sakatlanması 'i sıkıntıya soktu. Tecrübeli hocanın, Trabzonspor karşısında savunmada 'in yanında Domagoj Vida ya da Tosic'ten birisini oynatması bekleniyor.

    İğne ile oynatın!
    Pepe, parmağındaki kırığa rağmen oynamak istedi. Sağlık ekibiyle görüşen Portekizli oyuncunun, "Gerekirse ayağımı iğne ile uyuşturun" dediği ancak buna onay verilmediği bildirildi. Pepe'nin tedavisinin 4 haftayı bulacağı, daha erken dönebilmesi için özel ayakkabı hazırlanabileceği ifade edildi.

    Resmi hesaptan 'Soldado'lu tweet
    Beşiktaş, kulübün resmi hesabından attığı tweet ile Pepe'yi Fenerbahçeli Soldado'nun sakatladığını belirtti. Trabzon'a hareket öncesi paylaşılan mesajda, "Beşiktaşımızın Trabzon yolculuğu başladı. Fenerbahçe ile oynanan kupa müsabakasında Soldado'nun ayağına basması nedeniyle parmağında kırık meydana gelen Pepe ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilen Quaresma kadroda yer almadılar" ifadesi kullanıldı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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