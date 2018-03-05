Kartal'da Pepe şoku

Beşiktaş kritik Trabzonspor maçı öncesi Pepe'den gelen haberle sarsıldı. Portekizli savunmacının şikayeti üzerine yapılan MR kontrollerinde sağ ayak başparmağında kırık tespit edildi. Kadrodan çıkarılan Pepe'nin sahalara dönmesinin 1 ayı bulacağı belirtildi. Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih oynanacak rövanş mücadelesinde de forma giyemeyecek. Cezalı Quaresma'dan sonra Pepe'nin de sakatlanması Şenol Güneş'i sıkıntıya soktu. Tecrübeli hocanın, Trabzonspor karşısında savunmada Gary Medel'in yanında Domagoj Vida ya da Tosic'ten birisini oynatması bekleniyor.



İğne ile oynatın!

Pepe, parmağındaki kırığa rağmen oynamak istedi. Sağlık ekibiyle görüşen Portekizli oyuncunun, "Gerekirse ayağımı iğne ile uyuşturun" dediği ancak buna onay verilmediği bildirildi. Pepe'nin tedavisinin 4 haftayı bulacağı, daha erken dönebilmesi için özel ayakkabı hazırlanabileceği ifade edildi.



Resmi hesaptan 'Soldado'lu tweet

Beşiktaş, kulübün resmi hesabından attığı tweet ile Pepe'yi Fenerbahçeli Soldado'nun sakatladığını belirtti. Trabzon'a hareket öncesi paylaşılan mesajda, "Beşiktaşımızın Trabzon yolculuğu başladı. Fenerbahçe ile oynanan kupa müsabakasında Soldado'nun ayağına basması nedeniyle parmağında kırık meydana gelen Pepe ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilen Quaresma kadroda yer almadılar" ifadesi kullanıldı.