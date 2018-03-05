Kaderin cilvesi – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Kaderin cilvesi

    Kaderin cilvesi

    ’un hocası , ’ın; Beşiktaş’ın hocası Güneş ise Trabzon’un efsanesi..

    Dev maçın iki teknik adam açısından farklı önemi var. 'un hocası , 'ın efsanesi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü ise Trabzonspor denilince akla gelen ilk isimlerinden. Kader iki usta çalıştırıcıyı böyle bir maçta karşı karşıya getirdi. Çalımbay; Göztepe, Denizli, A.Gücü, Eskişehir, Sivas Çaykur Rize, Mersin İ.Y, Kasımpaşa ve Antalya takımlarıyla Beşiktaş'a karşı 25 maça çıktı; 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Güneş ise Bolu, Antalya, Sakarya, Bursa ve Beşiktaş takımlarının başında 16 kez Trabzon'a rakip oldu; 4 galibiyet, 8 beraberlik elde etti, 4 kez yenildi.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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