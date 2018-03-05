Bu maç mest eder
Derbide iki devin de tek hedefi var; o da zafer! Fırtına yeni bir galibiyet serisi yakalayıp üst sıraları zorlamak, Kara Kartal ise zirve yarışında geri düşmemek için kazanmak istiyor
DOLU TRİBÜNLER
Geçen hafta deplasmanda Alanyaspor'u mağlup ederek 2018'deki ilk galibiyetini alan Trabzonspor, bugün de kazanıp üst sıralar için yeniden umutlanmak istiyor. Bu gece tribünlerin ful dolması bekleniyor.
İLK MAÇ BERABERE
Kara Kartal da 3 puandan başkasını düşünmüyor. Siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'la 6 olan puan farkını 3'e indirmek ve şampiyonluk yarışının içinde güçlü şekilde kalmak için kazanmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 berabere sonuçlanmıştı.
Beşiktaş toplamda 52'ye 43 önde
Trabzonspor ile Beşiktaş, bugün yapacakları maçla 126. kez karşılaşacak. Bordo-mavili takımın 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 45 yıllık rekabette, geride kalan 125 karşılaşmanın 52'sini Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 maç berabere bitti. Siyah-beyazlıların 171 golüne, bordo-mavililer 135 golle karşılık verdi. Kartal, lig maçlarında da 35-32 önde
Fırtına, Çalımbay'la derbi kaybetmedi
Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından hiç derbi yitirmedi. Bordo-mavililer deneyimli teknik adam yönetiminde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Kıza Çalımbay, Trabzonspor'un başında futbolculuk döneminde takım kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'a karşı ilk kez sahaya çıkacak. Bambaşka bir heyecan yaşayacak.
Kartal, son 12 maçta sadece 1 kez yenildi
Beşiktaş Trabzonspor ile Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 12 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 12 randevuda siyahbeyazlılar 6, bordo- mavililer 1 galibiyet aldı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Trabzon'un, evinde 21-13 üstünlüğü var
Trabzon, evinde lig maçlarında Beşiktaş'a karşı üstün. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 43 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 21, Beşiktaş ise 13 kez sahadan galip ayrıldı. 9 maç berabere bitti. 42'si Avni Aker Stadı, biri Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 60, Beşiktaş ise 53 gol attı. Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı Beşiktaş 4-3 kazandı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:25
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
Bu maç mest eder haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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