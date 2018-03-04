Trabzonlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Trabzonsporlu taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret edip çiçek verdi.
Ziyaretten dolayı Trabzonsporlu taraftarlara teşekkür eden Şenol Güneş, havaalanında yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Bu olayın ne Trabzonspor'un, ne Beşiktaş'ın, ne kendisinin ne de duruma sebebiyet veren 3-4 kişinin yararına olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Burada üzerinde durulması gereken asıl konu o gençlerin neden orada bulundukları, varsa onları yönlendirenlerin ortaya çıkarılmalarıdır. Bu aynı zamanda Türk futbolunun geleceği açısından da son derece önemlidir. O gençler davranışlarıyla hem kendilerine hem de Trabzon şehrine zarar vermişlerdir. Yaşanan büyütülecek bir olay değil ancak ders alınması gereken bir durumdur" dedi.
Yıllardır Trabzonspor taraftarıyla iç içe yaşayan birisi olarak onların kendisi hakkında neler düşündüğünü çok iyi bildiğini kaydeden Güneş, "Ülkedeki futbol ortamını kaosa sürükleme gayreti içerisinde olan çevrelerin toplumu sakinleştirmek yerine, gerginliği tırmandırıcı tavırlar sergilemeleri de hiç kimseye fayda getirmeyecektir" ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş daha sonra kendisini ziyaret eden taraftarlarla birlikte objektiflere poz verdi.
Bu olayın ne Trabzonspor'un, ne Beşiktaş'ın, ne kendisinin ne de duruma sebebiyet veren 3-4 kişinin yararına olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Burada üzerinde durulması gereken asıl konu o gençlerin neden orada bulundukları, varsa onları yönlendirenlerin ortaya çıkarılmalarıdır. Bu aynı zamanda Türk futbolunun geleceği açısından da son derece önemlidir. O gençler davranışlarıyla hem kendilerine hem de Trabzon şehrine zarar vermişlerdir. Yaşanan büyütülecek bir olay değil ancak ders alınması gereken bir durumdur" dedi.
Yıllardır Trabzonspor taraftarıyla iç içe yaşayan birisi olarak onların kendisi hakkında neler düşündüğünü çok iyi bildiğini kaydeden Güneş, "Ülkedeki futbol ortamını kaosa sürükleme gayreti içerisinde olan çevrelerin toplumu sakinleştirmek yerine, gerginliği tırmandırıcı tavırlar sergilemeleri de hiç kimseye fayda getirmeyecektir" ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş daha sonra kendisini ziyaret eden taraftarlarla birlikte objektiflere poz verdi.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:47
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