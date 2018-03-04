Lens’e tatlı sert

ŞenolGüneş, F.Bahçe derbisinde kaçırdığı net pozisyon sonrası oyundan aldığıile bir görüşme yaptı. Tecrübeli teknik adam Hollandalı futbolcuya, "Anlıyorum, kendini göstermek istiyorsun. Ama sen zaten kendini kanıtlamış bir oyuncusun.. Sana olan güvenimizigösterdik" sözlerini kullandı.