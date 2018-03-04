Lens’e tatlı sert – Fotomaç – 04 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’e tatlı sert

    Lens’e tatlı sert
    Şenol Güneş, F.Bahçe derbisinde kaçırdığı net pozisyon sonrası oyundan aldığı Lens ile bir görüşme yaptı. Tecrübeli teknik adam Hollandalı futbolcuya, "Anlıyorum, kendini göstermek istiyorsun. Ama sen zaten kendini kanıtlamış bir oyuncusun. Bunlara ihtiyacın yok. Sana olan güvenimizi bonservisini alarak gösterdik" sözlerini kullandı.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 03:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lens’e tatlı sert haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN