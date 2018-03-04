Gomez ve Beck, Stuttgart'ı sırtladı
Bundesliga'nın 25. haftasında Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, Köln'ü deplasmanda 3-2 yendi.
Beşiktaş'ın eski oyuncuları Mario Gomez ve Andreas Beck'in forma giydiği, Stuttgart 1-0 geriye düştüğü maçta Köln'ü 3-2 mağlup etmeyi başardı.
GOLLER TANIDIKLARDAN
Stuttgart'a galibiyeti getiren goller Mario Gomez (2) ve Beck'ten geldi.
Stuttgar bu galibiyetin ardından puanını 33'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 17 puanda kaldı.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:49
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78 milyonluk hüsran!
Toplam 4
Yorum
MizMizFbli Sanki cepten 78M çıkmış gibi sallamişlar yine. İstemediğin zaman her türlü 3-4 m e okutursun. 4 sezon boyunca kalacağının garantisi mi var.
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Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''
Toplam 2
Yorum
fanatik haca haklı
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Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''
Toplam 2
Yorum
can İşin gücün Fenerbahçe, doktorluk olmuşsun haberin yok...
Gomez ve Beck, Stuttgart'ı sırtladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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