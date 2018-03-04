Gomez ve Beck, Stuttgart'ı sırtladı – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Gomez ve Beck, 'ı sırtladı

    Gomez ve Beck, Stuttgart'ı sırtladı

    Bundesliga'nın 25. haftasında Tayfun Korkut'un çalıştırdığı , 'ü deplasmanda 3-2 yendi.

    'nın 25. haftasında ile deplasmanına konuk oldu.

    Beşiktaş'ın eski oyuncuları Mario Gomez ve Andreas Beck'in forma giydiği, Stuttgart 1-0 geriye düştüğü maçta Köln'ü 3-2 mağlup etmeyi başardı.

    GOLLER TANIDIKLARDAN
    Stuttgart'a galibiyeti getiren goller Mario Gomez (2) ve Beck'ten geldi.

    Stuttgar bu galibiyetin ardından puanını 33'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 17 puanda kaldı.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:49
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