78 milyonluk hüsran!
Beşiktaş'ın 'mecburen' bonservisini aldığı Hollandalı’nın 5 yıllık maliyeti 78 milyon TL oldu. Lens buna karşılık 15 lig maçında sadece 1 gol atabildi.
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla harikalar yaratan ve ardından flaş bir transfer hamlesiyle Beşiktaş'a imza atan Jeremain Lens beklentilerin çok uzağında kaldı. Son olarak Fenerbahçe derbisindeki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Hollandalı yıldız 15 lig maçında sadece 1 gollük katkı yapabildi.
ÖNCEKİ GÜN BONSERVİSİ ALINDI
Buna karşın Lens'in maliyeti de yaşattığı hayal kırıklığı kadar büyük... Sezon başında 1.5 milyon Euro ödenerek Sunderland'ten kiralanan Lens'in önceki gün bonservisinin alındığı da açıklandı.
SEZON BAŞI ANLAŞMA YAPILMIŞTI
Sezon başı yapılan anlaşma gereği 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini mecburen alan Beşiktaş, İngiliz kulübüne 4.1 milyon Euro ödeyecek. Böylece toplam bonservis ücreti 5.6 milyon Euro olacak.
8.3 MİLYON EURO MAAŞI VAR
Lens 5 yılda 8.3 milyon Euro garanti ücret alacak. Hepsi alt alta konduğunda Hollandalı yıldızın için kasadan tam tamına 16.7 milyon Euro (78 milyon lira) çıkacak.
TAKVİM
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:20
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