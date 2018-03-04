2. aras Larin! – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    2. aras !

    2. aras Larin!
    'ta herkes son günlerde şunu soruyor: Larin kim, nereden bulundu, neden alındı? 1 milyon 850 bin euro bonservis ödenen Kanadalı, 1 dakika süre almadığı gibi 5 maçta kadroya bile giremedi. PAF oyuncularının gerisinde olduğu dikkatleri çeken için "Yeni Aras" yakıştırması yapılıyor.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
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