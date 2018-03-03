Kırmızı ateşini koridor yaktı

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin devre arasında hoş olmayan gerginlikler yaşandı. Tartışmanın ateşini yakan Nabil Dirar ile Caner Erkin oldu. İkilinin ağız dalaşına Martin Skrtel de dahil olurken, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'de hızla olay yerine geldi. Çebi'nin; Skrtel'in önüne geçerek, Caner ve Dirar'ı ayırmaya çalışması ise ortamı biraz daha gerdi. Slovak oyuncu Çebi'nin kendisine vurmak istediğini düşünerek, Beşiktaşlı yöneticinin üzerine gitmeye çalıştı. Bunun üzerine siyah-beyazlı oyuncular, F.Bahçeli oyuncuyu engellemeye çalıştı. İtişmelere Josef ile Quaresma dahil oldu. Hatta ikilinin birbirlerine Portekizce küfürler ettikleri iddia edildi. İkinci yarıda Quaresma'nın, Josef'e attığı tokatın da bu tartışmaya dayandığı belirtildi.