Kırmızı ateşini koridor yaktı – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Kırmızı ateşini koridor yaktı

    Kırmızı ateşini koridor yaktı

    - Fenerbahçe derbisinin devre arasında hoş olmayan gerginlikler yaşandı. Tartışmanın ateşini yakan Nabil Dirar ile oldu. İkilinin ağız dalaşına de dahil olurken, Beşiktaş İkinci Başkanı 'de hızla olay yerine geldi. Çebi'nin; Skrtel'in önüne geçerek, Caner ve Dirar'ı ayırmaya çalışması ise ortamı biraz daha gerdi. Slovak oyuncu Çebi'nin kendisine vurmak istediğini düşünerek, Beşiktaşlı yöneticinin üzerine gitmeye çalıştı. Bunun üzerine siyah-beyazlı oyuncular, F.Bahçeli oyuncuyu engellemeye çalıştı. İtişmelere Josef ile Quaresma dahil oldu. Hatta ikilinin birbirlerine Portekizce küfürler ettikleri iddia edildi. İkinci yarıda Quaresma'nın, Josef'e attığı tokatın da bu tartışmaya dayandığı belirtildi.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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