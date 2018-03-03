Kırmızı ateşini koridor yaktı
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin devre arasında hoş olmayan gerginlikler yaşandı. Tartışmanın ateşini yakan Nabil Dirar ile Caner Erkin oldu. İkilinin ağız dalaşına Martin Skrtel de dahil olurken, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'de hızla olay yerine geldi. Çebi'nin; Skrtel'in önüne geçerek, Caner ve Dirar'ı ayırmaya çalışması ise ortamı biraz daha gerdi. Slovak oyuncu Çebi'nin kendisine vurmak istediğini düşünerek, Beşiktaşlı yöneticinin üzerine gitmeye çalıştı. Bunun üzerine siyah-beyazlı oyuncular, F.Bahçeli oyuncuyu engellemeye çalıştı. İtişmelere Josef ile Quaresma dahil oldu. Hatta ikilinin birbirlerine Portekizce küfürler ettikleri iddia edildi. İkinci yarıda Quaresma'nın, Josef'e attığı tokatın da bu tartışmaya dayandığı belirtildi.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:33
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Fellaini transferinde flaş gelişme!
Toplam 6
Yorum
Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
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