5 Maç ceza alırsa 120 bin euro öder – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    5 Maç ceza alırsa 120 bin euro öder

    5 Maç ceza alırsa 120 bin euro öder
    2016-17 yılında kendisine kesilen 350 bin euro'luk para cezasının iptali için 'ya başvuran Quaresma, önceki akşam gördüğü kırmızı kartla bu sezonki ceza limitini doldurdu. Bu sezon 250 bin euro ceza alan Portekizli oyuncunun, alacağı cezaya göre FIFA'nın yüzde 10'luk ceza limitini doldurabileceği ifade edildi. İç disiplin talimatı gereği Quaresma son gördüğü için 7 bin 500 euro ceza alacak. Ayrıca 2 maç ceza alırsa 15 bin, 3 maç ceza alırsa 30 bin, 4 maç ceza alırsa 60 bin, 5 maç ceza alırsa da 120 bin euro'ya kadar çıkan bir para cezası alacağı gelen bilgiler arasında.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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