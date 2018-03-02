Talisca'nın menajerinden sözleşme açıklaması
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Talisca'nın Benfica'yla sözleşme imzalaması hakkında konuştu.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:02
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Mehmet Ekici'ye büyük tepki!
Toplam 17
Yorum
ziya m. topal kesinlikle süperlig topçusu olamaz..diriblink çalımla adam eksiltme oyun kurma sıfır hava topu çeyrek ne var top kesiyormuş vışş
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Mehmet Ekici'ye büyük tepki!
Toplam 17
Yorum
Erman düşeş Erman hocanın sanırım gözünde sıkıntı var dün akşam ki maçın en iyilerinden birtanesi mehmetti. Hangi gözle izledi ise maçı artık.
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DERBİDE OLAY! QUARESMA ATILDI
Toplam 31
Yorum
fb44_ bu işin kadıköyü de var artistler
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